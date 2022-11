Na veel omzwervingen vond Margie Mertens in Breda haar plek: ‘Ik ga hier pas weg tussen zes plankjes’

Bij de rechter Vrouw (65) die agente slaat en krabt: ‘De boeien moesten om worden gedaan en ik stribbelde tegen’

DONGEN/BREDA - In 65 jaar tijd is de vrouw uit Raamsdonksveer nooit in aanraking geweest met justitie. En ineens slaat en krabt ze een agente in Dongen. Tot groot verdriet van de verdachte zelf die bij de rechtbank in Breda aangeeft dat ze ,,alles wil doen om het goed te maken”.

15 november