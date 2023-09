Na vijf jaar weer vlooienmarkt vol Ulvenhoutse waar dankzij rondgang tractoren

Met video Grote Markt krijgt zeldzame grote schoonmaak: ‘Die viezigheid is geen reclame voor Breda’

BREDA - De vlekkerige kinderkopjes van de Grote Markt van Breda zijn donderdag in alle vroegte met een douche van heet stoom schoongemaakt. ,,Dat mag vaker gebeuren”, vinden de ondernemers. ,,De Grote Markt is behoorlijk vies. Dat is geen reclame.”