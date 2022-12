NAC-fans zijn soms even mal als die van Marokko

En wéér is het onrustig in Hoge Vucht: 'Het is een groep die is losgesla­gen’

BREDA - Weer onrust in de Hoge Vucht. Extra camera’s bij basisschool Het Noorderlicht en een voetbalkooi als bliksemafleider. Of het helpt? ,,Het is een groep die is losgeslagen”, zeggen buurtbewoners.

