NAC-hooligans en Depla botsen frontaal: ‘Rellen hadden voorkomen kunnen worden’

Breda zit in de lift qua bezoekers, die ook nog eens veel besteden

23 oktober BREDA - Of het aan de titel Beste Binnenstad ligt die Breda sinds dit jaar mag voeren, is niet duidelijk. Maar wat bezoekersaantallen betreft, is Breda in de eerste helft van 2018 gestegen naar de zevende plek in Nederlandse top-10 van steden. Vorig jaar stond Breda nog negende.