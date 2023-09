NAC-ontgroening met diepe emoties: ‘Je weet dat het haat en nijd is, maar dat het zo erg was, had ik ook niet verwacht’

Bredanaar Tom Berendsen wordt de nieuwe lijsttrek­ker voor het CDA in Europa: ‘Onze partij is niet passé’

BREDA – ,,Er zijn makkelijkere momenten om in te stappen”, geeft Tom Berendsen grif toe. Toch hoefde de 40-jarige Bredanaar niet lang na te denken toen het CDA hem vroeg om lijsttrekker te worden bij de Europese verkiezingen in juni 2024. ,,Tuurlijk niet. We gaan het anders aanpakken, de kiezer gaat een ander CDA zien.”