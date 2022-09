NAC speelt volgende wedstrijd thuis tegen ADO zonder Hagenezen op de tribune

Onderzoek: Zandberg weer ‘beste buurt van Brabant’, Wisselaar, Kesteren en Biesdonk raken achterop

BREDA - Zandberg was ‘de beste buurt van Brabant’ en is dat nog steeds. Net als vorig jaar scoort de Bredase wijk goed in een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

22 september