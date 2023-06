NAC-spits Van der Sande wil niet spreken van mislukt seizoen: ‘Hopelijk is dit een mooie basis’

Opinie Meer aandacht nodig voor reizigers die speciale hulp nodig hebben

BREDA - Het aantal reizigers dat in het vliegtuig stapt voor zaken- of vakantiereizen neemt snel toe na de Covid- pandemie. Ook de groep reizigers die speciale hulp nodig heeft groeit hard. Voor hen is de reis een stressvolle beleving. Zij verdienen extra aandacht, vindt lector Jos van der Sterren.