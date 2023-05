NAC-trainer Hyballa vreest voor schorsing Kortsmit: ‘Maar een tweede keeper is er niet alleen om drankjes aan te vullen’

Unieke sloop in Breda: ‘Met deze elektri­sche sloop­kracht, kun je 1200 jaar je telefoon opladen’

BREDA - De sloop van het complex aan de Stationslaan waar vroeger de shop van Harley-Davidson zat, is vrijdag officieel begonnen. Dat de bebouwing tussen de laan en de Christiaan Huygensstraat zou verdwijnen, is niks nieuws. De manier waaróp, dat is uniek voor Nederland.