NAC-trainer Hyballa weet hoe bekersucces smaakt in Breda: ‘We willen strijden als straatvechters’

Levensbos Breda niet zomaar het eerste beste park: ‘We gaan serieuze bomen planten’

BREDA - Het is nog maar de vraag of het ‘levensbos’ dat in de Haagse Beemden wordt aangelegd voldoet aan een behoefte die leeft onder de bevolking van Breda, maar het project wordt hoe dan ook een bos met ‘serieuze bomen’.

14:57