Nachtvlinders spotten populaire hobby: 392 soorten geteld in Breda

Weet jij het? De herschep­ping van een oude stadsrand en wat is hier zo interes­sant?

In een stal of bedrijfsruimte in West-Brabant kijken bezoekers naar de demonstratie van..., ja van wat eigenlijk? Een stuk of twintig mensen willen elke stap van het proces nauwgezet volgen. Een soort van hefinstallatie, een aantal slangen en een compressor? Zeg jij het maar?