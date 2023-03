Natuur in de Wijk voor meer biodiversiteit

,,Deze boom is letterlijk van levensbelang”, zegt de wethouder nadat hij flink heeft staan scheppen om de boom te voorzien van aarde uit de grond vermengd met compost. Met het project Natuur in de Wijk vergroot de gemeente de biodiversiteit in de stad.

350 nestkasten geplaatst

Het initiatief ging in 2021 van start in de wijken Slotjes en Houthaven. Natuur in de Wijk richt zich op de huismus, vleermuis, gierzwaluw, huiszwaluw en wilde bijen. Diersoorten die leven in de stad en hinder ondervinden van verstening van tuinen, minder beplanting en geïsoleerde huizen. Via de website van Natuur in de Wijk konden de bewoners beplanting en nest- en verblijfskasten bestellen om deze diersoorten veiligheid en voedsel te bieden. In totaal zijn er 350 nestkasten geplaatst; 121 voor de huismus, 121 voor de vleermuis, 108 voor de gierzwaluw. Ook zijn er 130 insectenhotels geplaatst en 6000 bloemzadenmengsels gezaaid.

Quote Deze gevels zijn het meest geschikt voor nestkasten van de gierzwaluw Erik Weug, Orbis

,,Slotjes en Houthaven bieden de meeste kansen”, vertelt Erik Weug van Orbis, de organisatie die het project in samenwerking met ecologisch adviesbureau Natuurbalans uitvoert. ,,De gevels van de woningen in deze wijken zijn het meest geschikt voor nestkasten voor de gierzwaluw.” Bij de start van het project is een nulmeting gedaan en over drie jaar meten de ecologen het effect van het project op de biodiversiteit in Slotjes en Houthaven.

Verkoeling tijdens hete dagen

Het initiatief is gefinancierd met subsidie van de provincie en een bijdrage van de gemeente Oosterhout. Het gaat om de aanplant van veertig bomen in totaal, in de beide wijken. De bomen zorgen dat het water in de bodem beter wordt vastgehouden en brengen verkoeling tijdens hete dagen.

Er zijn zo’n tien verschillende soorten bomen geplant. Inheemse soorten zoals een esdoorn, berk en eik. ,,Met inheems bedoel ik dat een boom bijdraagt aan de biodiversiteit van de omgeving waar hij geplant wordt”, zegt Sander Braat van Braat Groenvoorziening die de veertig bomen heeft geplant.

Quote Er zijn veel vogels in de wijk, zo mooi om te zien Johan Fijneman, buurtbewoner

Buurtbewoner Johan Fijneman vindt het allemaal prachtig. ,,Meer groen voor de wijk is goed. Het is fijn wonen hier. Het enige waar ik last van heb, is grasvliegen in het voorjaar, er kan geen raam open. Ik woon op de zevende verdieping van de flat. Maar volgens de gemeente heeft dit project daar geen invloed op. Er zijn veel vogels in de wijk, zo mooi om te zien.”