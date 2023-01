Nederland lijkt natter te worden, maar het omgekeerde is waar

De BoswachterBREDA - Terwijl ik een artikel aan het lezen ben over duinkonijnen die van de Maasvlakte naar Vlieland verhuizen, valt hier de regen met bakken uit de lucht. Gek hè, twee hele vreemde zaken die tegelijkertijd in ons land plaatsvinden.

Wie had namelijk ooit gedacht dat we een tekort aan konijnen zouden hebben in ons land? En zeker in de duinen? Het andere gekke is de gigantische hoeveelheid regen de afgelopen dagen. En 2023 is net pas begonnen. Wie nu nog niet in de gaten heeft dat ons klimaat aan het veranderen is, leeft onder een steen of zit te veel aan de uil van Minerva te denken.

Maar allereerst: wat wordt verstaan onder ‘het klimaat’ in ons land? Klimaat is niet meer en niet minder dan het gemiddelde weer over een periode van dertig jaar of meer. Dit betekent dat klimaatverandering een verandering is in het gemiddelde weer.

Quote Er zijn weinig weerfenome­nen zo direct toe te schrijven aan de opwarming van het klimaat als het vaker voorkomen van heftigere regenbuien Geert Jan van Oldenborgh, KNMI

Broeikasgassen

Daarnaast is het ook een feit dat de concentratie van broeikasgassen in de lucht is toegenomen. Dit heeft dan weer als gevolg dat het gemiddeld warmer in de wereld wordt. De laatste metingen geven aan dat de temperatuur in de afgelopen 140 jaar 1,2 graden Celsius gestegen is.

Je zou zeggen: dat is toch eigenlijk niets. Vergis je niet. Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI zegt hier het volgende over: ‘Er zijn weinig weerfenomenen zo direct toe te schrijven aan de opwarming van het klimaat als het vaker voorkomen van heftigere regenbuien.’

Hoe zit dat dan? Door het opwarmend klimaat neemt de hoeveelheid waterdamp in de lucht toe. Het gevolg is dat er dus meer water naar beneden valt. En iedereen kan zich nog wel herinneren wat dat betekende in de zomer van 2021. Gigantische overstromingen in Zuid-Limburg, België en Duitsland.

Quote Nederland is aan het verstenen, dus gaat heel veel regenwater naar de riolering Frans Kapteijns

Gewaarschuwd

We zijn dus gewaarschuwd. Toch is er iets vreemds aan de hand, want aan de andere kant hoor je dat Nederland aan het verdrogen is. Hoe kan dat dan? Allereerst hebben daar de enorme en uitzonderlijke droge zomers van de afgelopen jaren aan bijgedragen.

Daarnaast is Nederland aan het verstenen, dus gaat heel veel regenwater naar de riolering. Tevens wordt er bij nieuwbouw geen rekening gehouden met waar natuurlijke grondwaterstromen lopen. Ook wordt nog steeds geen toezicht gehouden op bronbemaling (broneringen) en pompen aannemers het water van nieuwbouw complexen gewoon naar de riolering.

Quote Hoe mooi is het dat u met uw stem daadwerke­lijk iets kunt doen aan de verdroging en de massa’s regenbuien Frans Kapteijns

Daarnaast is het een feit dat verdroging een bewuste politieke keuze is, want we voeren in ons land al tientallen jaren water af naar de zee.

Verkiezingen

Het wordt dus tijd dat de kijk van de politiek, op het gebied verdroging en de hoeveelheid water die er gaat vallen, gaat veranderen. En het mooie is: u kunt er ook iets aan doen. In maart 2023 zijn er namelijk provinciale verkiezingen, maar ook waterschapsverkiezingen. Hoe mooi is het dat u met uw stem daadwerkelijk iets kunt doen aan de verdroging en de massa’s regenbuien?