Nederlandse winkelsector: ‘Drukte in Antwerpen is voor ons schrijnend en pijnlijk om te zien’

BREDA - De aanhoudende drukte in steden over de grens, zoals Antwerpen, is de Nederlandse winkelsector een doorn in het oog. Brancheorganisatie INretail noemt het schrijnend en pijnlijk om te moeten constateren dat Nederlanders hun euro's in de buurlanden uitgeven en niet in Nederlandse winkels.