‘Nee’ bestond niet voor betrokken dorpsgenoot Michael Martens (1970-2021)

in liefdevolle herinneringBAVEL - Michael Martens betekende veel voor het dorp Bavel. Zijn inzet voor de winkel en het verenigingsleven was groot. Ondanks alles had hij altijd oog voor zijn kinderen. Zijn plots overlijden was een schok.