Nelly (92) springt voor 22ste keer uit het vliegtuig: ‘Ik spring voor de vrijheid van de veteraan met PTSS’

Dorpsrel in Breda door uitbrei­ding tuinderij: vrees voor meer plukkers, auto’s en vogelver­schrik­kers

24 juni ULVENHOUT - De uitbreiding van de tuinderij Wortels in Breda, aan het Sulkerpad in Ulvenhout, stuit op steeds breder verzet. Bewoners aan de straat Markdal hebben een petitie in de lucht gebracht die inmiddels 210 keer is ondertekend (stand woensdagmiddag). Maar anderen in het dorp veroordelen de petitie juist. Een dorpsrel in de dop.