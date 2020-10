Nicky (33) uit Breda heeft zijn kerstversiering alvast uitgestald: ‘Ik hoop dat mensen hierdoor minder aan corona denken’

Hij kan niet ontkennen dat het wellicht wat vroeg is, maar zo is de dertiger nu eenmaal opgegroeid. 'Vroeger’ werd de kerstboom in huize De Vette namelijk steevast op 1 oktober opgetuigd. Die traditie maakte hij zichzelf eigen. ,,Wij deden niet echt aan Sinterklaas. Kerstmis, daar draaide het bij ons om. De kerstsfeer zat er bij ons vanaf 1 oktober standaard in. Ik weet niet beter. Die sfeer, heerlijk.”