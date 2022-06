Niet een, twee mars... maar een, twee roei: KMA’ers zoeken het water op van de Mark

Man slaat glas kapot in het gezicht van kroeggan­ger in Breda: ‘Ik dacht dat mijn neus eraf lag’

BREDA - Een bezoeker van een café aan de Halstraat in Breda werd afgelopen februari met een glas in zijn gezicht geslagen. De man liep daarbij flinke verwondingen op in zijn gezicht. De politie deelde maandag beelden van de dader in het televisieprogramma Bureau Brabant, in de hoop hem te kunnen opsporen.

20 juni