Nieuw schoolgebouw Jacinta maakt een einde aan ouderwets onderwijs

BREDA – Bij katholieke basisschool Jacinta in Breda is woensdag het nieuwe gebouw feestelijk geopend. De nieuwbouw is ontworpen met het idee dat kinderen het beste leren in een speelse omgeving die weinig weg heeft van een klaslokaal.

Na een maandenlange verbouwing en lessen op verschillende locaties was het dan eindelijk zo ver. Basisschool Jacinta heeft een vernieuwd pand en dat wordt onder andere gevierd met een oer-Hollands spelletjesfestival. Zo kunnen de scholieren er sjoelen, blikgooien en spijkerbroek hangen.

Moderner is het nieuwe schoollied van Jacinta dat even later van het podium galmt. Hierin wordt onder andere de afschaffing van het traditionele klassikale onderwijs bezongen. ,,Hier staat een van de meest vernieuwende scholen in Breda. Een plek waar kinderen dingen zelf mogen ontdekken en worden wie ze zijn”, laat even later ook Nicole van Son, bestuursvoorzitter van scholenstichting INOS, weten.

Niet vanzelfsprekend

Het vernieuwende imago is voor de katholieke basisschool geenszins vanzelfsprekend. Zelf groeide Van Son als klein meisje op in de buurt van de onderwijsinstelling en ze herinnert zich nog goed dat haar ouders voor een andere school kozen. De Jacinta was simpelweg te ouderwets.

Eenmaal binnen in het nieuwe schoolgebouw laat directeur Desi Arps zien dat het zogenoemde ‘unit-onderwijs’ echt om een andere architectuur vraagt. Zo zijn de klaslokalen via grote dubbele deuren met elkaar verbonden. ,,We hebben dan ook vier juffen voor drie klassen die vooral de lessen geven waar ze goed zijn.”

Ouders nemen een kijkje in de vernieuwde school.

Door deze opstelling bepaalt het gemiddelde van de klas niet langer meer het leertempo. Wie moeite heeft met rekenen blijft bijvoorbeeld gewoon wat langer bij de les in het zogeheten rekenatelier. ,,We hopen zo ook duidelijk te maken dat je jezelf nooit hoeft te schamen als je iets niet weet.”

Mini-samenleving

Arps omschrijft haar school als een mini-samenleving. Een huiselijke locatie met een eigen woonkamer, een echte keuken, leeshoekjes en buitenplekken om te studeren. Verder staat ook een moestuin op de planning.

Quote Waarom moet het onderwijs toch steeds zo’n zendfactor blijven? Desi Arps, Directeur basisschool Jacinta

Kinderen zelf dingen laten doen en ontdekken is een van de belangrijke peilers binnen het unit-onderwijs. ,,Waarom dagen we kinderen niet meer uit tot leven te komen? Waarom moet het onderwijs zo’n zendfactor blijven?”, verzucht Arps.

Leerlingen zingen het nieuwe schoollied, dat past bij het vernieuwde onderwijs dat basisschool Jacinta biedt.

Kleuterjuf en onderbouwcoördinator Jopke Kleemans is vooral blij dat het eindelijk gedaan is met dat stof en die bouwvakkers rondom school. Volgens haar zorgt het unit-onderwijs er vooral voor dat kinderen sneller en meer vriendjes maken.

Of er echt geen enkel nadeel zit aan al dat nauwe samenwerken dwars door alle klassen heen? ,,Het levert werkdrukverlichting op, maar de feedback van collega’s is ook directer. Dat is soms pittig.”

Het was woensdag feest op basisschool Jacinta in Breda, die een flinke opknapbeurt achter de rug heeft.