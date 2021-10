Nieuwe nachttrein vertrokken van Breda CS naar Praag

Dat de passagiers op spoor 6 niet op een gewone trein zitten te wachten is aan alles te zien. De koffers zijn een stuk groter, de glimlachen staan wat breder en ook de tickets in de hand worden nerveus meermaals gecontroleerd. ,,Het is de eerste keer dat we met de trein op vakantie gaan en dat voelt best spannend! Met de auto weet je wat je te wachten staat”, verklaart Corine van Strien uit Dongen de vakantiestress. De trip is dan ook niet bedacht door haarzelf, maar gegeven als cadeau van de kinderen voor de trouwdag. Normaal reist het echtpaar Van Strien zelf kriskras door Europa met de eigen camper. mmIk denk wel dat reizen met de trein ontspannend is. Je gaat zitten, het landschap vliegt aan je voorbij en het is nog duurzaam ook.”