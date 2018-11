Nieuwe restaurantgids gelanceerd in Breda

Cel- en werkstraf­fen voor medever­dach­ten Dongenaar en ex-advocaat Bart V.

8:46 BREDA/ROTTERDAM - Was hij slechts een tussenpersoon? Of was hij de spil in de handel? Gisteren begon de zaak tegen ex-advocaat en Dongenaar Bart V. (45). Hij werd in juli 2017 opgepakt en wordt verdacht van wapen- en drugshandel. Met hem staan vijf andere verdachten terecht: drie van hen hoorden gisteren celstraffen (2) en een werkstraf tegen zich eisen.