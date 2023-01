Nieuwe Utrechtse verdachte aangehouden in verband met afpersing en bedreiging in Breda

Toekomst van Ulvenhout on Ice ongewis ondanks goed eerste seizoen: ‘We willen toeganke­lijk blijven’

ULVENHOUT – Ulvenhout on Ice kijkt terug op een geslaagd eerste seizoen. De overdekte ijspiste werd goed bezocht, net als de feesten rondom de après-skibar. Of het evenement volgend jaar terugkomt, is tegelijkertijd de vraag.

8 januari