Nieuwe verklaring in Bredase moordzaak: de waarheid of een wanhoopsdaad?

De moord op de 25-jarige Soufian op 9 januari 2018 in een flat aan de Roeselarestraat in Breda is één van de meest geruchtmakende moorden in het Bredase criminele milieu in de afgelopen jaren. Zouagh wordt met twee kogels doodgeschoten, terwijl hij op de bank in zijn eigen appartement ligt te slapen. Voor hun aanhouding springen de twee verdachten van drie hoog van het balkon af. Aanklager Willem Bosch spreekt maandag voor hij met zijn strafeis komt van een ,,kille executie. Op een ongekend laffe manier is Zouagh in zijn slaap doodgeschoten. Kennelijk was dat de makkelijkste manier.’’