‘Nog altijd hebben Bredanaars weinig te vertellen over invoering betaald parkeren’

BREDA - Bewoners van Breda moeten een grotere rol spelen bij de invoering van betaald parkeren in hun buurt. Daarover gaat de Bredase gemeenteraad in gesprek. ‘Nu is hun rol minimaal.’

Officieel wordt er bij de invoering van parkeervergunningen rekening gehouden met de wensen van de de inwoners van Breda. Toch zetten de raadsfracties van Breda Beslist en SP vraagtekens bij de huidige gang van zaken: ,,Er is geen duidelijk beeld van wat inwoners willen, klankbordgroepen hebben geen zeggenschap maar slechts een adviesrol en de gemeenteraad staat buiten spel.”

Rol bewoners minimaal

‘Op dit moment is de rol van bewoners minimaal’, staat in een notitie die is gemaakt door Breda Beslist-fractievoorzitter Peter Vissers en SP-burgerraadslid Dirk Uyl. Binnenkort wordt dit stuk besproken in de raad.

Quote Geef bewoners een veel belangrij­ke­re rol bij grote veranderin­gen in hun buurt. Peter Vissers en Dirk Uyl, fractievoorzitter Breda Beslist en burgerraadslid SP Breda De twee volksvertegenwoordigers zijn tot de slotsom gekomen dat het door hen geconstateerde gebrek aan inspraak te vaak tot problemen leidt. Daarbij wijzen ze onder meer naar de ‘grote weerstand’ die de invoering van parkeervergunningen met zich heeft meebracht in Brabantpark en Zandberg. Een vergelijkbaar protest klinkt intussen ook bij een aantal bewoners van de Van Sonsbeeckbuurt, waar de invoering van betaald parkeren eveneens op de agenda staat.

Geconfronteerd met al dat verzet, vragen Vissers en Uyl zich af of het niet eens tijd wordt voor een andere aanpak: ‘Geef bewoners een veel belangrijkere rol bij grote veranderingen in hun buurt, zoals de invoering van betaald parkeren’.

Bekijken

Quote Zo’n vergunning is toch gratis, dus doet u er mij ook maar een. Peter Vissers en Dirk Uyl, fractievoorzitter Breda Beslist en burgerraadslid SP Breda De twee politici willen weten of de andere fracties, maar ook burgemeester en wethouders, het daarmee eens zijn. Daarbij herinneren ze met name de coalitiepartijen VVD, CDA, GroenLinks en PvdA aan het vorig jaar gesloten bestuursakkoord. Daarin staat letterlijk: ‘We bekijken samen met inwoners hoe we betaald parkeren gaan invoeren.’

Behalve over de inspraak bij de invoering van parkeervergunningen, maken Vissers en Uyl zich ook druk over een andere verworvenheid uit het bestuursakkoord: het gratis maken van de eerste parkeervergunning. Breda Beslist en SP hebben de indruk dat deze maatregel niet tot minder, maar tot méér parkeerdruk leidt: ,,Zo’n vergunning is toch gratis, dus doet u er mij ook maar een.”

Hetzelfde gaat volgens hen op voor het ‘zeer lage’ bezoekerstarief van 0,25 cent per uur: ,,Kost bijna niks, dus de vraag is: sturen we automobilisten wel naar de juiste plek om te parkeren?”

Altijd een rij

Tenslotte pleiten Vissers en Uyl voor een ‘meer sturend parkeerbeleid’. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een hoger tarief wordt gevraagd voor garages ‘waar altijd een rij staat’. Met als gewenst resultaat: automobilisten parkeren verder van het centrum, waar deze service goedkoper is.