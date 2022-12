Nog altijd is de erfenis van Breda750 in de stad aanwezig: ‘Het heeft een hoop opgeleverd’

BREDA - Het is twintig jaar geleden dat Breda haar 750-jarig bestaan vierde. Een jaar vol evenementen, cultuur, en het betrekken van de hele stad bij de festiviteiten. Wat merken we daar nu nog van?

Het T-Huis in het Valkenberg was donderdag de logische plaats van handeling voor een reünie van de toenmalige organisatie. Het werd in 2002 opgeleverd, op een steenworp van waar toen Topolis stond. Dat tijdelijke monument was in dat jaar het kloppend hart van Breda750. De grote Bredase bouwbedrijven zetten de toren van 70 meter hoog neer als tijdelijk paviljoen, als baken van het kroonjaar. Er waren concerten, cabaretavonden, er werd gegeten en gedronken en genetwerkt. Rode draad bij alle gesprekken op de reünie: ‘fantastisch wat we toen voor elkaar hebben gekregen.’

,,Wat er voor mij uitspringt, is de geweldige teamgeest van de organisatie’’, blikt Lidwien Hupkens terug. De Bredase werd destijds als directeur van het feestjaar aangesteld. ,,We waren eerst met een klein clubje, dat groeide naarmate de evenementen toenamen. En wat heel tof was: de hele stad deed mee. Neem bijvoorbeeld het stadsontbijt op de Grote Markt, dat was echt een happening.’’

Tranen van Van Cooth

,,We werden gesteund door een geweldig bestuur en een fantastische club vrijwilligers. En het heeft Breda ook een hoop opgeleverd’’, stelt Hupkens. ,,Die samenwerking van al die bouwbedrijven om Topolis op te zetten, daar plukken ze nog steeds de vruchten van. Die samenwerking is er nog steeds. En we zetten destijds de toon voor de grote evenementen die Breda nu rijk is."

,,Neem ‘De Tranen van Van Cooth’, wat nu nog steeds ieder jaar plaatsvindt. Voor Breda750 is destijds de Spinolaroute opgezet. Guido Wijers startte zijn carrière met cabaretavonden in Topolis. En er waren wat jonge gastjes die schermpjes wilden ophangen voor sms-berichten. Dat was toen nieuw. Die jonge kerels staan nu met hun CM overal in de wereld.’’

Volledig scherm De Topolis ter ere van het 75-jarig bestaan van Breda in het Valkenberg. © Johan Van Gurp