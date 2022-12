Nog liever kijk ik naar een kalende cactus met twee lullige ledjes

Complex van 2.400 vierkante meter naast Valkenberg verkocht: ‘Herontwik­ke­ling in geest van Catechis­ten’

BREDA - Woonzorgcentrum Valkenhove aan de John F. Kennedylaan in Breda is verkocht. Het complex van circa 2.400 vierkante meter krijgt woningen voor verschillende doelgroepen. Bredanaars mogen meedenken over de invulling.

