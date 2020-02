Nog maar weinig gedupeerden melden zich voor 32 gestolen telefoons tijdens carnaval in Breda

Waarom de ene optocht wel verplaatst kan worden en een andere niet

24 februari PRINSENBEEK/BREDA - Geen optocht in Prinsenbeek vanwege het waardeloze weer. Veel andere optochten die zondag werden afgelast, konden wel verplaatst worden. Waarom gaan de wagens in Boemeldonck niet gewoon op maandag of een paar dagen later alsnog de straat op? Zijn kleinere wagens een idee? ,,Dat is een oplossing die ik niet ga delen’’, zegt John Meeuwissen, voorzitter van de BAK van Boemeldonk.