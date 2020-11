Nog meer illegale feesten gestopt, nu in Prinsenbeek en Bergen op Zoom: ‘Met dertig personen in hutje van vijf bij vijf’

UpdatePRINSENBEEK - Feesten met zo'n dertig bezoekers zijn zaterdagavond en zondagochtend stilgelegd in het buitengebied van Prinsenbeek en bij Bergen op Zoom. De jongeren in Prinsenbeek waren al de hele nacht aan het feesten, vermoedt de politie. Het is dit Halloweenweekend sowieso flink raak met illegale party's. ,,Idioten. Ik vind dit compleet gestoord.”

Zo werden zaterdagavond tegen middernacht dertig personen betrapt in een vogelkijkhut aan de Fianestraat bij Bergen op Zoom. Hun coronafeestje vond volgens de politie plaats in een ruimte van ongeveer vijf bij vijf meter. ,,Zo’n dertig personen negeerden de maatregelen om het virus zo min mogelijk te verspreiden compleet.”

Omdat ongeveer de helft van de feestgangers volgens de politie de benen nam, werden er maar vijftien personen bekeurd. Het gaat om jongeren van tussen de 17 en 25 jaar oud.

Feest in bosperceel bij Prinsenbeek

Het feest in de bossen aan het Trekpad in Prinsenbeek werd gezien door een hardloper. Hij meldde zich zondagochtend bij de politie. Agenten troffen de feestlocatie bij aankomst rond 08.30 uur al snel aan. Er werd flinke, professionele muziekapparatuur gebruikt. Deze werden afgedekt met zeilen en er stonden zo'n tien auto's. Op het moment van beëindigen waren er nog een kleine dertig feestvierders aanwezig. Zij kregen een proces-verbaal.

Bezoekers waren volgens de politie ‘behoorlijk dronken’. ,,Gezien de omstandigheden is het vermoeden dat het feest al langere tijd gaande was. Het werd direct stilgelegd en de geluidsapparatuur werd in beslag genomen.” Drie personen konden zich niet legitimeren. Zij werden aangehouden. De 21 anderen kregen een proces-verbaal voor het overtreden van de Noodverordening Corona.

Politie is er klaar mee

Ook op tal van andere plaatsen vonden dit Halloweenweekend illegale party’s plaats. Voorzitter Maarten Brink van politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant is er dan ook helemaal klaar mee. ,,Prinsenbeek, Hoofddorp, Breda, Goes, Halfweg, Amsterdam, Geulle, Schinkel, Terneuzen, enzovoort: allemaal plaatsen waar idioten het nodig vonden een illegaal feest te vieren. Sorry, ik heb er geen andere woorden voor. Ik vind dit compleet gestoord.”

Illegale feesten

In de nacht van vrijdag op zaterdag beëindigde de politie al feesten in onder meer Oss en Breda. Bij een van de feesten in die stad was een bedrijfspand ingericht als café. Daar werden 14 bekeuringen uitgedeeld. Burgemeester Paul Depla reageerde op Twitter: ,,Helaas ook in Breda illegale feestjes. Natuurlijk. Iedereen verlangt weer naar een feestje. Maar door corona kan en mag het niet. Goed dat politie daarom heeft ingegrepen en mensen heeft bekeurd.”

‘Tijd van waarschuwen voorbij’

Ook op andere plekken in Nederland zijn dit weekend opnieuw illegale feesten stilgelegd. In het Limburgse Geulle waren zelfs meer dan honderd aanwezigen. Voorbij de grens, in de regio rondom Antwerpen, vonden volgens HLN ook verschillende Halloweenfeesten plaats.

Meldingen van illegale feesten worden met voorrang behandeld, waarschuwt de politie. ,,De tijd van waarschuwen is daarbij echt voorbij.”

Politieteam Weerijs, dat het feest in Prinsenbeek stopte, baalt daarom dat er toch feestjes waren in de regio. ,,Het is potentieel gevaarlijk voor henzelf maar ook voor ons. De kans op besmetting is groot en dat kan ook gevolgen hebben voor ons als politiemensen. Zowel voor het werk, capaciteit, als voor het thuisfront. De kans besmet te raken bij dit soort incidenten is onnodig en onaanvaardbaar.”

