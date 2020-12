NS schrapt balies in Roosendaal en Tilburg, Breda houdt er een over

Imago Galderse Meren klaar voor oplapbeurt: ‘Nu wil Bredanaar er liever niet heen’

8 december BREDA - Wat is er mis met de Galderse Meren? En wat moet Breda doen om weer trots te worden op dit recreatiegebied? Het is tijd om daar eens goed over na te denken, zegt VVD-raadslid Eddie Förster: ,,Want we zitten nu met de vreemde situatie dat veel Bredanaars de Galderse Meren een mooie plek vinden, maar dat ze er toch liever niet heen gaan.’’