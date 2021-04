NS wist niet van vervoer 538-gangers naar Breda: ‘Had vooraf even contact opgenomen’

BREDA - Overvallen is een groot woord, zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc over het aankomende 538 Oranjefeest in Breda. De spoorwegen waren van te voren niet op de hoogte gesteld van het Fieldlab-experiment op zaterdag 24 april: ,,We zijn niet vooraf geïnformeerd. Inmiddels hebben we wel contact.”