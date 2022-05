Oefengranaat uit WOII gevonden op bouwplaats in Breda

Uniek exemplaar

Volgens de EOD gaat het om een uniek exemplaar. „Onze munitiecollectie is enorm”, laat Majoor Peter de Bock, woordvoerder van de EOD weten. „Maar het model dat vanmorgen op de bouwplaats in Breda is gevonden, hebben wij nog niet in onze collectie.” Het gaat om een Duitse exercitiegranaat voor de 5 centimeter mortier uit 1936 en is 22 centimeter lang.