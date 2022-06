OEHOErend hard! is de beste in Boemeldonck

in liefdevolle herinnering Zorgen met een hoofdlet­ter, dat was Maaike van Pruissen (1960-2021)

BREDA - Maaike van Pruissen was niet alleen de moeder van Wessel en Ingeborg. Ze was ook het ‘moedertje’ van het team voedingsassistenten in het Amphia Ziekenhuis Breda. Ze overleed plots in augustus vorig jaar. ,,Ze heeft een groot gat achtergelaten”, zeggen Gerda Gijsbrechts en Liezbeth Moes.

