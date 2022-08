Oekraïner (22) rijdt door na frontaal ongeluk in Breda

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur. De twee auto’s botsten frontaal op elkaar in een bocht. De Oekraïner reed daarna door en parkeerde op een parkeerplaats in de Kruisvoortstraat. De kentekenplaat was van de auto gehaald en in de bosjes gegooid, maar is daarna door de politie aangetroffen. De man is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel, het verlaten van de plaats van de aanrijding en van rijden onder invloed van alcohol. De man weigerde de ademanalyse en een bloedproef, wat strafbaar is. De politie heeft een proces-verbaal tegen de man opgemaakt.