Om kosten te besparen: ‘Laat zeven wethouders in Breda parttime werken’

met video Man botst met bestelbus tegen twee bomen in Alphen, bestuurder raakt gewond

ALPHEN - De bestuurder van een bestelbus is woensdagochtend tegen twee bomen gebotst in Alphen. Door de klap reed de automobilist één van de bomen langs de Gilzerbaan uit de grond. Hij raakte gewond en is in de ambulance behandeld.

15 juni