OM neemt blunderende officieren onder de loep

CLUBHELDEN Bredase Renée Bisschop al bijna 20 jaar bij de scouting: ‘Stoppen? Nooit’

9:00 Leven zonder scouting? Nee, het is een levensstijl. Misschien dat ik ooit ietsjes ga minderen, maar stoppen? Nooit!’' Renée Bisschop (31) uit Breda is al sinds ze een meisje van 12 was verknocht aan de scouts. Op haar 18de werd ze leidster binnen haar club en op haar 21ste teamleider. Nadat ze een paar jaar vicevoorzitter was geweest, werd ze in 2011 voorzitter. Daarnaast is ze nog actief als begeleidster bij twee groepen. Akela is haar scoutingnaam, naar de wolf uit de film Jungle Book.