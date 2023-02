Ombudsman Breda: ‘Stadsbestuur zou wat vaker excuses moeten maken’

Het ene campusplan in Breda is amper verleden tijd, of het volgende dient zich al aan: ‘Hier kan iets moois gebeuren’

BREDA - De Breda City Campus is exit, maar het volgende project dient zich al aan. Op dezelfde plek waar nu nog Motel Brabant staat. ,,Dit is waar de stad op zit te wachten”, zegt de man achter de Tomorrow Living Today Campus. De wethouder is terughoudend.