Omwonenden verzetten zich tegen nieuwbouw van basisschool aan Kamerlingh Onneslaan

Groep 8 De Burchtgaar­de in actie tegen onveilige verkeerssi­tu­a­tie: ‘Auto’s houden geen rekening met ons’

BREDA - Groep 8 van de Bredase basisschool De Burchtgaarde is de oversteekplaats in de Rijnauwenstraat zat. Automobilisten rijden te hard en letten niet goed op overstekende kinderen. De leerlingen stuurden een brief naar de burgemeester. Wethouder Daan Quaars ging met hen in gesprek.