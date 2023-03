Ondanks kluunverbod toch kroegentocht in Rijsbergen: ‘Saamhorigheid, gezelligheid en lekker gezond bewegen’

RIJSBERGEN – Vanwege een ontbrekende vergunning ging de kluuntocht in Rijsbergen op het laatste moment niet door. Officieel dan, want een hoop mensen besloten zondag op eigen initiatief de lokale kroegen af te gaan.

Een mooi moment om jezelf voor te stellen aan het dorp. Zo had de kersverse kastelein van Het Kaffee, Angélica Somma, zich de aankomende kluuntocht door Rijsbergen voorgesteld. Helaas, want de organisatie vergat de kroegentocht aan te melden bij het gemeentehuis als evenement. ,,Ik heb nog gebeld met de gemeente, maar die konden op zo’n korte termijn ook niks meer regelen. Het is onze fout.”

Op eigen houtje

Tegelijk heeft Somma de feestelijke aankleding van haar zaak niet aangepast en gaat het optreden van onder andere hoempapa-kapel AopNormaol gewoon door.

Een hoop mensen lopen vandaag namelijk op eigen houtje de deelnemende kroegen af en dat is volgens de kastelein maar goed ook. Zeker tijdens halfvasten. ,,We hebben net letterlijk een bus zien vertrekken richting Rijkevorsel, die mensen wil je eigenlijk in het dorp houden.”

Volledig scherm In de Jolly Jester treedt blaaskapel AopNormaol op. © Pix4Profs/René Schotanus

Vriendengroep De Badjassen zijn dit jaar wel in Rijsbergen gebleven. Gekleed in kleurige peignoirs proosten zij bij café Ut Krisje op de lentezon en het leven. Voor de lokale overheid hebben ze daarentegen minder goede woorden over. ,,Als lokale caféhouders eindelijk weer eens iets organiseren, dan moet je dat als gemeente gewoon ondersteunen”, meent Olga Nouws.

Geen zuipfestijn

Vooral het feit dat enkel het speldje en de stempelkaart de steen des aanstoots zijn, valt bij de groep niet goed. Rijsbergen zou bovendien wel vaker moeilijk doen met vergunningen, aldus De Badjassen.

Volgens Lisette van der Made is klûnen verder ook geen zuipfestijn, maar meer een licht benevelende ontdekkingstocht door de eigen achtertuin. ,,Saamhorigheid, gezelligheid en lekker gezond bewegen onder het genot van een biertje. Dat is klûnen!”