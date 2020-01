Ondernemer uit Tiel geeft toe: ‘Ik plakte de anti-Depla posters in Breda’

Eigenaar Koen Boersma van het reclamebedrijf Joker Events in Tiel bevestigt dat hij degene was die in december de posters met daarop de beeltenis van Depla en daaronder de tekst 'de minst integere burgemeester van Nederland’ in Breda heeft verspreid. Maar net als de eigenaar van het reclamevliegtuigbedrijf op Breda Airport dat een vliegtuigje de lucht instuurde met een anti-Depla leus, weigert ook Boersma iedere medewerking met Justitie om de opdrachtgevers achter de lastercampagne tegen de Bredase burgervader te achterhalen.