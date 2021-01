Ongeluk op A58 Tilburg richting Breda, rechterrijstrook dicht

Verlaten binnenstad en verlenging van de lockdown: ‘Dat uitzichtlo­ze is killing’

7 januari BREDA - Wat doet de lockdown met de Bredase binnenstad? Jos Koniuszek (68), voorzitter van het 800 leden tellende Ondernemersfonds Breda, zegt het in één woord: ‘machteloosheid’. Hij wil niet bij de pakken neer zitten, wil ook in kansen denken: ,,Maar er is nu zo weinig perspectief.”