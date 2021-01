Onrust en vernielingen in Oosterhout en Breda: politie en ME treden op, in ieder geval één aanhouding

UpdateOok in Breda en Oosterhout is het deze zondagavond raak: groepen mensen zijn bij elkaar gekomen en plegen vernielingen, meldt de politie via Twitter. Politie en ME is ter plaatse gekomen. Iedereen die buiten is, zonder geldige verklaring, wordt bekeurd.