Onrust op scholengemeenschap Markenhage in Breda om misbruik sociale media

BREDA - Op de Bredase scholengemeenschap Markenhage is onrust ontstaan over het misbruik van sociale media als WhatsApp. Twee leerlingen hebben hiervan melding gemaakt bij de politie. Zij werden zonder dat zij het wisten toegevoegd aan WhatsApp-groepen.

Dat blijkt een brief van de schoolleiding aan de ouders van leerlingen die in de brugklas zitten. Rector Caroline Klein van Markenhage bevestigt dat er WhatsApp-accounts van leerlingen misbruikt zijn door onbekenden. ,,We weten dat anonieme personen, waarschijnlijk via prepaid-telefoons, WhatsApp-groepen aanmaken en daar leerlingen van ons aan toevoegen. Er gebeurt verder niets binnen die groepen.’’

Geen gehoor

Het is volgens Klein niet zo dat leerlingen worden gechanteerd met berichten of foto’s die zij via WhatsApp delen. Verschillende ouders hebben geprobeerd in contact te komen met de onbekende personen in de groepen, maar kregen geen gehoor of er werd wel opgenomen maar vervolgens niets gezegd.

Het misbruik beperkt zich niet tot WhatsApp. Er zouden ook nepaccounts worden aangemaakt bij Instagram, Facebook en Snapchat waarbij de namen en gegevens van leerlingen worden gebruikt.

Teamleider Margreet Goezinne van de brugklassen: ,,Met de brief hebben we de ouders hiervoor willen waarschuwen. Het liefst zouden we zelf willen ingrijpen, maar de wet op de privacy verbiedt dat. We merken dat dit onrust geeft onder de leerlingen. Daarom zitten we er bovenop. Kinderen moeten het naar hun zin hebben op school. De sociale druk in de klas is groot. Ouders moeten zich daar bewust van zijn.’’

‘Zorgelijke situatie’

Het is volgens Goezinne voor het eerst dat de school voor vwo, havo en mavo met een dergelijk probleem wordt geconfronteerd. In de brief die aan de ouders is verstuurd, wordt gesproken over een ‘zorgelijke situatie’. Ze zegt verder dat er in de WhatsApp-groepen ook namen circuleren van wildvreemden uit andere delen van het land en zelfs uit het buitenland. Een woordvoerster van de politie Zeeland-West-Brabant zegt dat er in Breda alleen de meldingen van de twee leerlingen zijn binnengekomen.

Quote Het liefst zouden we zelf willen ingrijpen, maar de wet op de privacy verbiedt dat. We merken dat dit onrust geeft onder de leerlingen. Daarom zitten we er bovenop. Margreet Goezinne , Teamleider brugklassen

André Vermeulen van de landelijke Fraudehelpdesk zegt er sinds de zomer sprake is van een sterk toenemend aantal hacks op WhatsApp-accounts. ,,Mensen hebben dan niet in de gaten dat hun account wordt gebruikt. De daders gebruiken jouw WhatsApp-account om iets bij een bekende van je gedaan te krijgen. Sinds de zomer krijgen dagelijks meldingen hiervan binnen. WhatsApp is zo lek als een mandje. De oplichters proberen bijvoorbeeld aan naaktfoto's te komen om de slachtoffers zo af te persen. Vooral jongeren zijn kwetsbaar’’, zegt hij.