Ons dorp gaat Grieks en bij Bas op Bezouki

Amateurvoetbal Regen zorgt voor onbespeel­ba­re velden in het amateur­voet­bal; bekijk hier welke wedstrij­den zijn afgelast

De (gras)velden in het amateurvoetbal hebben flink geleden onder de neerslag die de afgelopen dagen huis hield in de provincie. Ook deze zondag valt het in Brabant met bakken uit de hemel. Bekijk hier de duels die zijn afgelast. Dit overzicht wordt gedurende dag bijgewerkt.