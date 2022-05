Ontvangst op NS-station met jazz bevalt de treinreizigers wel: ‘Ik word er erg vrolijk van’

Minder meldingen, maar discrimina­tie blijft: ‘We hebben er weer een chimpansee bij’

BREDA - Burgers in West-Brabant en Zeeland hebben vorig jaar aanzienlijk minder melding gemaakt van discriminatie dan in 2020. Dat is opmerkelijk, want landelijk steeg het aantal registraties met 7 procent, mede door coronamaatregelen die door veel mensen als discriminerend werden ervaren.

26 mei