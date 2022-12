Ook dieren moeten zich aanpassen aan de winter

De BoswachterZUNDERT - Soms lijkt het alsof de ochtend je tegen werkt. Zo was het vanmorgen ineens extreem koud, -6 C stond er op de thermometer! Op zo’n ochtend ligt je warme bedje te lekker om er uit te gaan. En als je dan toch eenmaal de moed bij elkaar hebt geraapt en je klaar bent om te vertrekken, moet je ook nog je auto krabben. Vanmorgen was het zelfs zo koud, dat de binnenkant van mijn voorruit bevroren was. Dat was dus 10 minuten te laat op het werk.