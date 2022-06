Ook locals promoten Breda, the city with Royal Roots

met video Wroeten in het verleden tijdens Nassaudag in Breda

BREDA - Nassaudag is voor veel Bredanaars een mooi excuus om zich weer eens te verdiepen in het roemruchte verleden van de eigen stad. Vooral de KMA, normaal verboden militair terrein, trekt hierbij altijd een hoop nieuwsgierige bezoekers. Wat is immers een koninkrijk waard zonder de verhalen eromheen?

6 juni