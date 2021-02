Ook met 2 ton en Ziyech en Ali B als vrienden laat ongeneeslijk zieke Souf zich niet gek maken

VIDEOBREDA - Hij is ongeneeslijk ziek, maar zolang als hij kan zet Soufiane Elazizi (22) zich in voor anderen. De teller voor zijn fonds Doessouf - bedoeld om iedereen te helpen die even een steuntje in de rug nodig heeft - staat inmiddels op 2 ton.

,,Dat het zoveel geld zou zijn, had ik nooit durven dromen”, lacht Souf. ,,Prachtig dat we hier zoveel mensen gelukkig mee kunnen maken. Zieke mensen, personen die pech in hun leven hebben, geld voor een schoolreisje kunnen gebruiken, een verjaardagscadeautje, noem maar op.”

Zeldzame spierziekte

In een maand tijd kan er veel veranderen, daar weet Souf inmiddels alles van. ,,Nadat wij elkaar vorige maand hebben gezien, is er veel gebeurd, ja”, vertelt de jongeman die aan een zeldzame spierziekte lijdt die ook al zijn vader, zus en twee ooms het leven kostte. De bekende YouTuber Défano Holwijn had het ineens over hem. Voetbalsterren doneerden duizenden euro’s en tot zijn eigen ongeloof staat het nummer van Chelsea-speler Hakim Ziyech nu in zijn telefoon.

,,Dat Ziyech mij belde en drie shirtjes opstuurde, is wel heel mooi”, straalt Souf van oor tot oor. ,,Hij is toch altijd een voorbeeld voor me geweest. Het is prachtig dat voetballers grote bedragen hebben overgemaakt, maar ik ben ook heel dankbaar voor alle kleine donaties.”

BN’er Souf

Souf weet inmiddels ook hoe het is om constant herkend te worden. ,,Het programma Je Zal Het Maar Hebben en de talkshow van Humberto Tan hebben daar de laatste twee weken wel voor gezorgd”, beaamt hij. ,,In de supermarkt ben ik nu plots een bekend gezicht. Mensen zijn benieuwd hoe het met me gaat.”

Dat blijkt, even later op de werkvloer. De Bredanaar werkt bij de Albert Heijn aan het Valkeniersplein. ,,Veel succes met je carrière, hè?”, roept een klant tijdens het afrekenen. Pal daarna knoopt een wat oudere dame een praatje met hem aan over zijn televisieoptredens. En de prangende vraag van zijn collega: ,,Souf, hoe voelt het nu om BN’er te zijn?”

Ali B

Met veel geduld en een aanstekelijk enthousiasme staat Souf iedereen te woord. Terwijl hij het brood netjes in de schappen legt, vertelt hij ineens dat hij rapper Ali B eerder deze week heeft ontmoet. ,,Dankzij hem is de teller van 184.000 naar 200.000 euro gegaan. Hij rondde het bedrag naar boven af.”

Maar hoe dat BN’erschap nu echt voelt? ,,Ik blijf gewoon Souf, een jongen die het heel leuk vindt om in de Albert Heijn te werken en graag wat voor anderen doet.”

Volledig scherm Souf achter de kassa in de supermarkt in Breda. © videostill