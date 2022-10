Ook oma wilde de film Knor wel eens zien en dus viert ze herfstvakantie in het Chassé

Direct na de film Knor , stroomt de foyer van het theater nog wat voller. Kinderen trekken enthousiast hun opa en oma van hot naar her. Naar de grote bakken met lego, of naar de rij voor de schmink. Naar boven, waar het Medialab is opgetuigd, een ruimte vol multimediale foefjes.

Geen kind aan de kleinkinderen

Germa Dirkse uit Teteringen is hier met haar kleinkinderen Flin (9) en Jens (5). ,,We waren hier al vroeg, al om half 11. We hebben eerst een lekkere tosti gegeten en zijn toen naar de film gegaan. Nee, we houden het op één film en verder spelen we. We gaan over niet al te lange tijd naar huis.” Aan haar kleinkinderen heeft ze geen kind, vandaag. ,,Thuis knutselen ze ook de hele dag. Toevallig pak ik iedere dinsdag op en ik las hierover, dus dat was gemakkelijk.”