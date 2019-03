Ook politie staakt vandaag: agenten rijden in colonne vanuit Breda om te protesteren

Vanaf Mijkenbroek, het verzamelkantoor van politie in Breda, vertrekken ook nogeens drie bussen met 150 agenten uit de stad en omgeving. Twee motoragenten gaan de escorte vanuit Breda voor. Vanuit het hele land rijden zo dienstvoertuigen van de veiligheidssectoren in estafettevorm 66 kilometer per uur over de snelweg naar het Haagse Malieveld, waar om 15.00 uur een protestmars begint, waarbij de vakbonden aansluiten.

Krappe bezetting

De inzet is de pensioenleeftijd te bevriezen op 66 jaar. Politiewoordvoerder Henk Westenberg van het Bredase team Markdal (61) maakt zich hard voor de actie: ,,66 jaar is de maximale leeftijd, daar zetten we op in. We hebben te maken met een krappe bezetting, bruto 140 man, op team Markdal, inclusief omliggende plaatsen als Baarle-Nassau en Alphen-Chaam. Dan gaat het om de wijkagenten, om de noodhulp, om huiselijk geweld tot adviseren op scholen.”

Het brede takenpakket van de politie is behoorlijk zwaar en belastend, zegt Westenberg. Zowel fysiek als mentaal. Westenberg is een zestiger: ,,We kunnen de jongere collega’s als het op lopen aankomt amper bijhouden. Dan moet die pensioenleeftijd niet nog verder omhoog.” De wapengordel wordt binnenkort uitgebreid met de taser, het stroomstootwapen. De rubberen wapenstok is nu een uitschuifbaar metalen versie geworden, afgezien nog van het vuurwapen. De gordel wordt steeds zwaarder. ,,De geweldsspiraal vereist een dergelijke uitrusting.” Maar het is volgens Westenberg wel een teken dat de politie aan z’n max zit.

Slimme vent

Of de jonge collega’s er ook zo over denken? Een 40-jarige motoragent die de langzaamaanactie vanuit Breda voorgaat, met een collega: ,,Een beetje slimme vent is op z’n toekomst voorbereid. Maar ik moet wel zeggen dat het onder de jongere collega’s wat minder leeft, deze pensioenactie. Daar komen ze nog wel een keer op terug.”

De inzet is de pensioenleeftijd te bevriezen op 66 jaar. Ook NS-personeel voerde vanmorgen actie.

Volledig scherm Ook de brandweer was erbij © MaRicMedia/Tom van der Put

Volledig scherm De agenten vertrokken vanuit Breda. © MaRicMedia/Tom van der Put