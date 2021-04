Ook 's avonds een corona-feest in Breda: politie slingert 100 bezoekers op de bon

VIDEO Rookpluim natuur­brand bereikt Antwerpen: ‘Zon amper zichtbaar en het regent roetdeel­tjes’

23 april De rook van de grote brand die momenteel woedt op het militair Schietveld in Brecht, heeft na het noorden nu ook het zuiden en oosten van Antwerpen bereikt. Wie hinder heeft wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. ,,In Borgerhout is de zon niet meer zichtbaar en in het centrum vallen er roetdeeltjes uit de lucht.” Dat meldt Het Laatste Nieuws.