Ook van Il Limone in Breda hoopt Chiara (25) een TikTok-hit te maken

Bewaakte spoorweg­over­gang in Dorst straks iets vaker gesloten ‘maar blijft veilig’

OOSTERHOUT/DORST – De bewaakte spoorwegovergang in Dorst zal eind volgend jaar met meer treinen iets vaker gesloten zijn, maar blijft veilig. Dat laat het Oosterhoutse college van B en W weten. De gemeente zal binnenkort een bewonersbrief in het dorp verspreiden over alle ‘spoorontwikkelingen’.

15:30